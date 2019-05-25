İlyas Öztürk: "Bireysel hatalarla kaybettik"
24 dakika önce
Kasımpaşa Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, 3-2 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından konuştu.
Kasımpaşa
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:52 Kaynak: İHA
Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk
, 3-2 kaybedilen Beşiktaş
maçının ardından konuştu. Puan almak için sahaya çıktıklarını söyleyen Öztürk, bireysel hatalarla kaybettiklerini açıkladı.
Beşiktaş'a ligin son maçında deplasmanda 3-2 mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu İlyas Öztürk, maçın ardından basın toplantısında konuştu. Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını söyleyen Öztürk, "Buradan puan almak istiyorduk. İlk yarıda Beşiktaş çok üstündü. 1-1 bitecek diye düşündüğümüz ilk yarıyı bireysel hatalarımızdan bir anda yediğimiz gollerle 3-1 bitirdik. İkinci yarıda skoru çevirebileceğimizi söyledim oyunculara. İkinci yarıda da çok iyi oynadılar. Son dakikalarda yakaladığımız pozisyon gol olsaydı bugün beraberlikle ayrılabilirdik" diye konuştu. - İSTANBUL
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