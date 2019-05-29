İmam hatipliler Mustafa Cihat konseriyle coştu

Bağcılar İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (BAGİMDER) tarafından Bağcılar Belediyesi Ramazan etkinlik alanında düzenlenen şölende imam hatipliler, tasavvuf müziği sanatçısı Mustafa Cihat'ın verdiği konserle unutulmaz bir gece yaşadı. Alanı dolduran imam hatipliler, aniden bastıran sağanak yağışa aldırış etmeden Cihat'ın şarkılarına coşkuyla eşlik etti.

Bağcılar İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği'nin (BAGİMDER) 6.'sini düzenlediği "Bagimder Özel Programı"nda eski ve yeni imam hatipliler bir araya geldi.

İmam hatiplilerin bu ülkenin geleceğine çok büyük katkıları oldu

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından BAGİMDER'in bir yıl içinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri gösteren tanıtım filmi yayınlandı. BAGİMDER Yönetim Kurulu üyesi olan Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk, yaptığı konuşmada "İmam hatiplilerin bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin medeniyetinin inşaasına çok büyük katkıları oldu. Şu anda da katkıları devam ediyor. İnşallah dua ediyoruz ki bundan sonra da bu ülkenin istikbalini inşa etme hususunda Cenabı Hak hepimize güç versin kuvvet versin" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk ise "6 yıl önce kurulan derneğimiz çok başarılı hizmetler yaptı. İmam hatipli olmanın milli ve yerli bir düşünce olduğuna, ülkesine hizmet etme noktasında bir sorumluluğu olduğuna ve bu gayretle çalışmalar yaptığına bizler şahit olduk. Bu süre içinde emeği geçenlere, hizmet edenlere, bu bilincin inşa edilmesinde katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Bir bilinç mayalanmıştır. Mayalanan bilinç de artık Türkiye'nin sorumluluğunu yüklenerek yoluna devam edecektir" diye konuştu.

Biz 27-28 yıl önce bu meydanda ne düşünüyorsak bugün de aynı zihniyetteyiz

Programın ev sahibi BAGİMDER Genel Başkanı Hasan Hüseyin Dönmez ise şunları söyledi: "Bu memlekette post moderni, Refah-Yol hükümetinin nasıl gittiğini ve Erbakan Hoca'nın Refah-Yol hükümetinden indirilirken buram buram nasıl terlediğini gördük. O zamanlar nasıl ve hangi şeklide çalışıyorsak bugün de aynı noktadayız. Biz 27-28 yıl önce bu meydanda ne düşünüyorsak bugün de aynı zihniyetteyiz. Çizgimizi asla değiştirmedik. Bizim imam hatip nesli var oldukça biz iktidarda devamlı kalacağız İnşallah. İktidarda kalarak da bu inançlı millete hizmete devam edeceğiz."

Protokol konuşmalarının ardından kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Tasavvuf müziğinin sevilen ismi Mustafa Cihat sahneye çıktı. Coşkuyla karşılanan Cihat, ezgileriyle alandakilere keyifli bir akşam yaşattı. Aniden bastıran yağmur, konser coşkusuna engel olamadı. Islanmalarına rağmen meydanı terk etmeyen imam hatipliler, Cihat'ın söylediği şarkı ve ilahilere hep bir ağızdan eşlik etti.

Programın sonunda protokol üyelerine ve sanatçılara plaket takdim edildi.