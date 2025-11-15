Kastamonu'nun Cide ilçesinde ezan okuyan imamın üstüne tırmanan kedinin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.
Ovacık köyü Doğruca Mahalle Camisi'nde imamlık yapan Furkan Abay, ikindi ezanını okumaya başladığı anda bir kedi üstüne tırmanmaya başladı.
Kedi, ezan süresince Abay'ın kolu ve boynu arasında dolaştı. Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen bu görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Son Dakika › Güncel › İmamın Üzerine Tırmanan Kedi - Son Dakika
