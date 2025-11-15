İmamın Üzerine Tırmanan Kedi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ezan okuyan imamın üstüne tırmanan kedinin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

İMAM EZAN OKURKEN KEDİ ÜZERİNE TIRMANDI

Ovacık köyü Doğruca Mahalle Camisi'nde imamlık yapan Furkan Abay, ikindi ezanını okumaya başladığı anda bir kedi üstüne tırmanmaya başladı.

O ANLAR KAMERADA

Kedi, ezan süresince Abay'ın kolu ve boynu arasında dolaştı. Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen bu görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.