İmamoğlu, Çiller'in Kurum'u desteklemesini açıkladı - Son Dakika
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Gündem

İmamoğlu, Çiller'in Kurum'u desteklemesini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Başbakan Tansu Çiller'in Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'u desteklemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, Kurum'un kendisine ait 13 bin metrekare araziye imar çıkarttığı için desteklendiğini belirtti. Ayrıca, İmamoğlu, Kanal İstanbul ve ekonomi konularında da eleştirilerde bulundu.

23.02.2024 13:45  Güncelleme: 14:09
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31 Mart seçimlerine günler kala İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'u desteklediğini açık açık ifade eden eski Başbakan Tansu Çillere, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi. İmamoğlu, "Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için Murat Kurum'u destekliyor" diye konuştu.

İMAMOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Kanal İstanbul'un adını bile anmıyorlar. İstihdam ofisleriyle dalga geçtiler, şu ana kadar 180 bin insanımız iş buldu Onların ayrıştırdığı gibi "o parti bu parti" demedik. Biz insanı insan olduğu için severiz. Oyuna bakmayız.

"3 HANELİ ENFLASYON SADECE BİZDE VAR"

Bizden önce kreş de yurt da sıfırdı. Onlar bir torpilliye burs veriyorlardı. Biz sadece bu sene 100 bin öğrencimize 7 bin 500 TL veriyoruz. Ekonomiyi rezil ettiler. 3 haneli enflasyon sadece bizim ülkemizde var. Bizim canım paramızı dünyanın pulu ettiler!

"ÇİLLER'İN NEDEN KURUM'U DESTEKLEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Hanımefendi "Desteğim sayın Kurum'a" demiş. Kentsel dönüşümü çözermiş! Onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için destekliyor.

"ARAZİYE ISRARLA İMAR ÇIKARTTI, BİZ DAVA AÇIP İPTAL ETTİRDİK"

Sarıyer'de şahsına ait 13 bin metrekarelik araziye ısrarla imar çıkarttı, biz ısrarla dava açtık ve iptal ettik. Bana niye destek versin! Destek vereceği yeri biliyor. O rant kazanmasına sebep olmuş, ben de milletime rant kazanmak için çalışıyorum. Aradaki fark bu.

"ŞİMDİ 16 MİLYONDAN OY ALACAKLAR YA AĞIZLARINA ALMIYORLAR"

Kanal İstanbul'u soruyorlardı, ne diyorlardı hatırlayın. 'Ya-pa-ca-ğız' diyorlardı. Şimdi 16 milyondan oy alacaklar ya ağızlarına almıyorlar. Ya nasıl maharetliler, ben utanırım, bunların yüzü de kızarmıyor."

İmamoğlu, Çiller\'in Kurum\'u desteklemesini açıkladı

Ekrem İmamoğlu, Tansu Çiller, Murat Kurum, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem İmamoğlu, Çiller'in Kurum'u desteklemesini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Azat Deniz: Helal olsun başkan botokslulara eyvallah etme 170 64 Yanıtla
  • müslüm yılmaz: Helal olsun ekrem başkan, biz seni harama bulaşmadığın için seviyoruz. Sakın ola halktan ve hakkın yolundan ayrılma ve partiler üstü bir lider olarak devam et, hayatım da ilk defa senin için chp ye oy verdim bizleri utandırma. 151 76 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU: Yürü be Ekrem başkan kim tutar seni :) 136 57 Yanıtla
  • Serkan Basar: sayın çiller paralar suyunu çekti galiba :) 144 44 Yanıtla
  • Suleyman Dag: Senin actigin imardir. Sen imara açmadan imara açılmaz. Itiraz etmediğine göre. Senin 2019 da seçilmende seni destekleyenlere ne vaad ettin ne verdin ve halen dem lilere ve ve seni destekleyenlere ne veriyon onu acikla 57 101 Yanıtla
  • Bayram : Bu sütcü imamgilleri desdeklemezsen Ögretmen degilsin Sanatci degilsin Vatandas degilsin… Bodrumcu, kayakci, balikci, sütcü ekrem simdi sana belediye beldiye kimlere neyi peskes cektiniz onumu sayayim??? 40 85 Yanıtla
  • Ümit Aydın: Bayram kardeşim yorumun mükemmel. 21 59
  • mustafa bildik: sayın bakalım da insanlar da bilsin devletin savcısı hakimi emniyei bilmiyor da siz mi biliyorsunuz öyle işkembeyi kübra dan sallamakla olmuyor bayram bey 56 11
  • Bayram : Kasette botoks varmiydi? 18 13
  • Cankanali: Katılıyorum ve ekliyorum... Son dakika Ekrem neleri götürdü flaş flaş... 8 20
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SON DAKİKA: İmamoğlu, Çiller'in Kurum'u desteklemesini açıkladı - Son Dakika
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