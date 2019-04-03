İmamoğlu, Devam Eden Hukuki Süreçten Neden Rahatsız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Sayın Ekrem İmamoğlu, devam eden hukuki süreçten neden rahatsız? Kendini başkan ilan edip, bu sürecin durdurulmasını neye dayanarak istiyor?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Sayın Ekrem İmamoğlu, devam eden hukuki süreçten neden rahatsız? Kendini başkan ilan edip, bu sürecin durdurulmasını neye dayanarak istiyor?" değerlendirmesini yaptı.



Ünal, Twitter hesabından, CHP İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına ilişkin şu ifadeleri paylaştı:



"Sayın Ekrem İmamoğlu, devam eden hukuki süreçten neden rahatsız? Kendini başkan ilan edip, bu sürecin durdurulmasını neye dayanarak istiyor? Kendisi elinde belge sallayarak usulsüzlükten bahsediyor. 'YSK itirazları dikkate almasın ve hukuki süreç durdurulsun ve elim ayağa kaldırılsın' diyor. Bu tavır millet iradesine, hukuk devletine saygısızlıktır. Devlet adamlığı, hukuki süreci yok saymak, şaibe oluşturmak, 'Ben başkanım' diyerek meseleyi oldubittiye getirmemektir."

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