Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: "(Mal beyanı) Bunun beyanında bulunmak, toplumun önünde bunun olması, yarınlardaki...
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İmamoğlu: "(Mal beyanı) Bunun beyanında bulunmak, toplumun önünde bunun olması, yarınlardaki...

1 saat önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayına katıldı.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayına katıldı.
İmamoğlu: (Mal beyanı) Bunun beyanında bulunmak, toplumun önünde bunun olması, yarınlardaki...
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:34 Kaynak: AA
Binali Yıldırım, belediye başkan adayı, İstanbul, AK Parti, Güncel
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