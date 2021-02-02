İmamoğlu'ndan peş peşe Boğaziçi tweetleri: Sorumluluğumu yerine getireceğim - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması ve üniversite önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili yapılan tutuklamaları protesto eden bir grup eylemciyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu, 159 kişinin gözaltına alındığı olaylar sonrası öğrencileri misafir edeceğini açıkladı.

"DİYALOĞUN SAĞLANMASINI TALEP ETTİM"

İmamoğlu, ''Birileri istedi diye gençler tutuklama kolaycılığına heba edilemez. Eşit, özgür, onları yere baktırmayan, fırsat eşitliği olan bir ülke sağlamalıyız. Boğaziçi'ndeki durumu yetkili makamlarla görüştüm. Diyaloğun sağlanmasını talep ettim, girişimlerim sürecek'' ifadelerini kullandı.

"MİSAFİR EDİP DİNLEYECEĞİM"

Gençlerle dialog kanalları asla kapatılmamalı diyen İmamoğlu, ''Şu ana kadar kapatılmış kanalları açmak tüm yöneticilerin sorumluluğu. Yarın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini Saraçhane'de misafir edip dinleyeceğim ve bu şehrin belediye başkanı olarak üzerime düşen sorumluluğu yerine getireceğim'' dedi.

159 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Valilik gece saatlerinde yaptığı açıklamada, toplam 159 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde düzenlenen gösterilerde yapılan tüm uyarılara rağmen eylemi sona erdirmeyen (108), Rektörlüğü ablukaya almak suretiyle bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen bu eylemlerinden vazgeçmeyen göstericilerden (51) olmak üzere toplam (159) şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmıştır.