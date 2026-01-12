İmamoğlu'nun Dava Duruşması Cezaevinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İmamoğlu'nun Dava Duruşması Cezaevinde

12.01.2026 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali davası 15 Ocak 2026'da Marmara Cezaevi'nde görülecek.

(İSTANBUL) CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptali işlemine karşı İstanbul Bölge 5. İdare Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasının, 15 Ocak 2026 tarihinde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki duruşma salonlarından birinde yapılması için cezaevine müzekkere yazıldı.

18 Mart akşamı üniversite diploması iptal edilip, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü mezuniyeti sürecinde yatay geçiş işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle mezuniyet ve diplomanın iptaline dair İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarih ve 3/1 sayılı işleminin iptali istemiyle dava açılmıştı.

İmamoğlu yine Silivri'de hakim karşısına çıkacak

Davanın görüleceği İstanbul 5. idare Mahkemesi tarafından duruşma tarihi 15 Ocak 2026 olarak belirlenmişti. Mahkeme, İmamoğlu'nun 15 Ocak'taki duruşmada hazır edilmesi için cezaevine müzekkere yazmıştı. İmamoğlu, İBB'ye yönelik "mali" soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra sadece "casusluk" soruşturması için Silivri'den dışarı çıkarılmıştı. İmamoğlu'nun, bu kez de İdare Mahkemesi'ndeki davası için Silivri'den dışarı çıkarılması bekleniyordu ancak, kısa süre sonra duruşmanın birçok neden gösterilerek Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun kampüsünde bulunan duruşma salonlarından birinde yapılması için cezaevine bir başka müzekkere daha yazıldı.

"Binamızda bulunan duruşma salonu kapasitelerinin yetersiz olması, mikrofon sisteminin duruşma icrasına uygun şekilde kurulamaması, tutuklu bulunan davacının bekleyebileceği uygun yerin olmaması..."

Mahkeme'nin cezaevinde yazılan müzekkeresinde ise gerekçeler şu şekilde ifade edildi:

"Evvelce bildirilen yazılarda 15.01.2026 tarihi saat 11: 00'de binamızda (İstanbul Bölge İdare Mahkemesi) yapılacak olan duruşma için gerekli hazırlık ve önlemlerin alınması istenilmiş ise de, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde bulunan salonların daha elverişli olması, binamızda bulunan duruşma salonu kapasitelerinin yetersiz olması, mikrofon sisteminin duruşma icrasına uygun şekilde kurulamaması, tutuklu bulunan davacının bekleyebileceği uygun yerin olmaması gibi hususlar dikkate alınarak, 15.01.2026 tarihi saat 11: 00'de yapılacak olan duruşmanın Marmara Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde uygun bir salonda yapılmasına karar verilmiş olup anılan tarihte uygun olan salonun Mahkememize önceden bildirilmek suretiyle hazır edilerek kurum ve çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması tebliğ ve rica olunur."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, Cezaevi, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun Dava Duruşması Cezaevinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan İran’daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz Netanyahu'dan İran'daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
THY duyurdu Çok sayıda uçak seferi iptal edildi THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü

17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 17:35:58. #7.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu'nun Dava Duruşması Cezaevinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.