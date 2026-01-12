İmamoğlu'nun Dava Duruşması Cezaevinde

(İSTANBUL) CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptali işlemine karşı İstanbul Bölge 5. İdare Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasının, 15 Ocak 2026 tarihinde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki duruşma salonlarından birinde yapılması için cezaevine müzekkere yazıldı.

18 Mart akşamı üniversite diploması iptal edilip, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü mezuniyeti sürecinde yatay geçiş işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle mezuniyet ve diplomanın iptaline dair İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarih ve 3/1 sayılı işleminin iptali istemiyle dava açılmıştı.

İmamoğlu yine Silivri'de hakim karşısına çıkacak

Davanın görüleceği İstanbul 5. idare Mahkemesi tarafından duruşma tarihi 15 Ocak 2026 olarak belirlenmişti. Mahkeme, İmamoğlu'nun 15 Ocak'taki duruşmada hazır edilmesi için cezaevine müzekkere yazmıştı. İmamoğlu, İBB'ye yönelik "mali" soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra sadece "casusluk" soruşturması için Silivri'den dışarı çıkarılmıştı. İmamoğlu'nun, bu kez de İdare Mahkemesi'ndeki davası için Silivri'den dışarı çıkarılması bekleniyordu ancak, kısa süre sonra duruşmanın birçok neden gösterilerek Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun kampüsünde bulunan duruşma salonlarından birinde yapılması için cezaevine bir başka müzekkere daha yazıldı.

"Binamızda bulunan duruşma salonu kapasitelerinin yetersiz olması, mikrofon sisteminin duruşma icrasına uygun şekilde kurulamaması, tutuklu bulunan davacının bekleyebileceği uygun yerin olmaması..."

Mahkeme'nin cezaevinde yazılan müzekkeresinde ise gerekçeler şu şekilde ifade edildi:

"Evvelce bildirilen yazılarda 15.01.2026 tarihi saat 11: 00'de binamızda (İstanbul Bölge İdare Mahkemesi) yapılacak olan duruşma için gerekli hazırlık ve önlemlerin alınması istenilmiş ise de, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde bulunan salonların daha elverişli olması, binamızda bulunan duruşma salonu kapasitelerinin yetersiz olması, mikrofon sisteminin duruşma icrasına uygun şekilde kurulamaması, tutuklu bulunan davacının bekleyebileceği uygun yerin olmaması gibi hususlar dikkate alınarak, 15.01.2026 tarihi saat 11: 00'de yapılacak olan duruşmanın Marmara Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde uygun bir salonda yapılmasına karar verilmiş olup anılan tarihte uygun olan salonun Mahkememize önceden bildirilmek suretiyle hazır edilerek kurum ve çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması tebliğ ve rica olunur."