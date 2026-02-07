İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu'nu gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › İmamoğlu'nun Koruması Gözaltına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?