İmamoğlu'nun Korumasına Adli Kontrol

09.02.2026 17:52
İmamoğlu'nun koruması B.K., yolsuzluk soruşturması kapsamında adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun koruması B.K. hakkında, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 Şubat'ta gözaltına alınan B.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren B.K, yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, B.K. hakkında adli kontrol kararı verdi.

Emniyetteki ifadesi

Şüpheli B.K'ye emniyetteki ifadesinde, İBB'de herhangi bir görevinin bulunup bulunmadığı soruldu.

İBB'nin iştiraki İSTGÜVEN isimli firmada 7 yıldır SGK'li olarak silahlı güvenlik görevlisi pozisyonunda çalıştığını, görevi gereği İmamoğlu'nun yakın korumalığını yaptığını belirten B.K, halihazırda İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın yakın korumalığını yaptığını söyledi.

B.K, İmamoğlu'nu 15-20 yıldır Bakırköy Belediye Başkanının korumalığını yaptığı dönemden beri tanıdığını aktararak, Beylikdüzü Belediye Başkanıyken de İmamoğlu'nun yakın korumalığını üstlendiğini kaydetti.

Şüpheli, İmamoğlu'nu ayrıca Trabzon'dan da tanıdığını ve aralarında iş dışında herhangi bir ilişki bulunmadığını ifade etti.

Emniyet tarafından düzenlenen fezlekede yer alan, Ekrem İmamoğlu'nun görüşme yaptığı bir oteldeki kameraların bantlanması konusuna ilişkin bilgisi sorulan B.K, "Söz konusu eylem hakkında bilgim yok. Yakın korumalık yapan herkes korumalığını yaptığı kişinin itibarını korumak amacıyla kişiyi gören kameralar bantlanır. Bizim de koruma ekibi olarak aldığımız karar bu şekildedir. Biz yakın koruma ekibi olarak 2 artı 2 sistemi ile çalışırız. O gün benim çalışmadığım, istirahatli olduğum gündür." beyanında bulundu.

İBB başkanlık konutunun kamera cihazlarının söküldüğü ve tahrip edildiği 21 Mart 2025'te, bu adrese 3 metre baz mesafesinde olduğu aktarılan B.K, görevi gereği İBB Başkanlık konutuna gidip geldiğini, İBB operasyonları sırasında da görevine devam ettiğini, söz konusu tarihte orada bulunuyor olabileceğini, ancak kamera kayıtlarının cihazlarının sökülmesi ve tahrip olayına ilişkin bilgisi olmadığını söyledi.

B.K'ye, telefonunun fotoğraflar kısmında yer alan görselde, hakkında verilen dinleme kararına ait belgeyi nereden ve kim tarafından temin ettiği soruldu.

B.K, "Söz konusu fotoğrafın galerimde olduğunu biliyorum ancak kim tarafından ya da ne şekilde tarafıma ulaştığını hatırlamıyorum. Hangi tarihte de galerime geldiğini hatırlamıyorum. Benim gizliliği ihlal edecek herhangi bir eylemim olmamıştır." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

