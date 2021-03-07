İMAMOĞLU, OSMANLI İSTANBUL'UNDA KADIN VE CUMHURİYET İSTANBUL'UNDA KADIN KİTAPLARINI TANITTI - Son Dakika

İMAMOĞLU, OSMANLI İSTANBUL'UNDA KADIN VE CUMHURİYET İSTANBUL'UNDA KADIN KİTAPLARINI TANITTI

07.03.2021 18:05

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, Yerel Eşitlik Eylem Planı ve kitap tanıtım programında, Kültür A.ş tarafından yayına hazırlanan Osmanlı İstanbul'unda Kadın ve Cumhuriyet İstanbul'unda Kadın kitaplarını tanıttı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, Yerel Eşitlik Eylem Planı ve kitap tanıtım programında, Kültür A.ş tarafından yayına hazırlanan Osmanlı İstanbul'unda Kadın ve Cumhuriyet İstanbul'unda Kadın kitaplarını tanıttı.

'8 Mart Kadınlar Günü'nde İstanbul'un zengin kültürel, siyasal, tarihsel, iktisadi dokusunu ele alan iki kitabımız önümde. Bu kitaplarımızı yayın hayatına kazandırıyoruz. diyen İmamoğlu, Kitaplarımız; tarihten günümüze kadının İstanbul'daki yerini, özellikle ekonomiden sosyal hayata, sanat ve edebiyattan spora, siyasetten hukuka kadar birçok alanda irdeleyip önümüze getiriyor. Bu aynı zamanda ülkemizin gelişiminde kadınlarımızın kurucu rolünü anlatan da bir eser. İki ciltlik bu eser kadınların bu dönemdeki etkinliğini ve özellikle de Cumhuriyet tarihimiz boyunca hak ve özgürlük için verdikleri mücadeleyi anlatıyor. dedi.

Fırsat eşitliğini ortaya koyma adına kararlı olduğumuzu buradan duyurmayı bir borç biliyorum. diyen İmamoğlu, Gerçekten hak eden başarılı kadınların göreve geldiğinin de altını çiziyorum. Yani, bu aslında fırsat eşitliği ortamını ve atmosferini ortaya koymanın bir karşılığıdır. Yoksa, ayrımcılık yaparak kadınlara fırsat vermek değildir. diye konuştu.

İmamoğlu, 'Kadınlara bu eşit fırsat alanını sağlamadığımız takdirde onlara bu alanı sunmazsak, seslerini duymazsak bu kente ne eşit ne adil ne de yaratıcı deme şansımızın olması mümkün değil. Bu bakımdan kadınları ikinci plana atan bir anlayışla yol yürümenin mantıklı olmadığı hepimiz biliyoruz. dedi. İmamoğlu, 'Bu manada bu katkılarımız, farklı destek paketlerimiz, anneyi bebeği düşünen, hayata çocuğun çağdaş bir biçimde hazırlanmasını sağlayan katkıları, tereddütsüz sunmaktan geri durmayacağız diye konuştu.

İMAMOĞLU, OSMANLI İSTANBUL'UNDA KADIN VE CUMHURİYET İSTANBUL'UNDA KADIN KİTAPLARINI TANITTI
İMAMOĞLU, OSMANLI İSTANBUL'UNDA KADIN VE CUMHURİYET İSTANBUL'UNDA KADIN KİTAPLARINI TANITTI
İMAMOĞLU, OSMANLI İSTANBUL'UNDA KADIN VE CUMHURİYET İSTANBUL'UNDA KADIN KİTAPLARINI TANITTI
İMAMOĞLU, OSMANLI İSTANBUL'UNDA KADIN VE CUMHURİYET İSTANBUL'UNDA KADIN KİTAPLARINI TANITTI
İMAMOĞLU, OSMANLI İSTANBUL'UNDA KADIN VE CUMHURİYET İSTANBUL'UNDA KADIN KİTAPLARINI TANITTI
İMAMOĞLU, OSMANLI İSTANBUL'UNDA KADIN VE CUMHURİYET İSTANBUL'UNDA KADIN KİTAPLARINI TANITTI

Cumhuriyet, İstanbul, Osmanlı, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İMAMOĞLU, OSMANLI İSTANBUL'UNDA KADIN VE CUMHURİYET İSTANBUL'UNDA KADIN KİTAPLARINI TANITTI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Dünyanın ilk ve en pahalı tweetini Türk iş insanı Sina Estavi satın aldı Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu
Uzun kovalamaca sonra yakalanan hırsızın çaldığı eşyalarla kendi evini döşediği ortaya çıktı Uzun kovalamaca sonra yakalanan hırsızın çaldığı eşyalarla kendi evini döşediği ortaya çıktı         
22:22
Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: 300'den fazla yaralı var, ölü sayısı bilinmiyor Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: 300'den fazla yaralı var, ölü sayısı bilinmiyor         
22:13
92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk         
21:40
Sivasspor'da Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemliydi Sivasspor'da Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemliydi         
21:24
Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi         
18:56
Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller         
18:07
Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti         
17:29
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü         
18:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 22:41:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İMAMOĞLU, OSMANLI İSTANBUL'UNDA KADIN VE CUMHURİYET İSTANBUL'UNDA KADIN KİTAPLARINI TANITTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei