İmamoğlu - Yıldırım tartışmasında yalanlanan ve cevapsız kalan sorular
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti adayı Binali Yıldırım ve Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ekrem İmamoğlu'nun program sırasında birbirinin iddialarını yalanladığı dakikalar oldu. Adayların ayrıca birbirlerine yönelttikleri bazı sorular cevapsız kaldı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:23
Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım
ve Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu
canlı yayında açık oturumda bir araya geldi.
Program sırasında İstanbul'un iki adayının birbirinin iddialarını yalanladığı dakikalar oldu. Ayrıca İmamoğlu ve Yıldırım'ın karşılıklı yönelttikleri bazı sorular cevapsız kaldı.
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