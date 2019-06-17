Son Dakika Haberleri: İmamoğlu - Yıldırım tartışmasında yalanlanan ve cevapsız kalan sorular
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İmamoğlu - Yıldırım tartışmasında yalanlanan ve cevapsız kalan sorular

52 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti adayı Binali Yıldırım ve Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ekrem İmamoğlu'nun program sırasında birbirinin iddialarını yalanladığı dakikalar oldu. Adayların ayrıca birbirlerine yönelttikleri bazı sorular cevapsız kaldı.

İmamoğlu - Yıldırım tartışmasında yalanlanan ve cevapsız kalan sorular, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında açık oturumda bir araya geldi.

Program sırasında İstanbul'un iki adayının birbirinin iddialarını yalanladığı dakikalar oldu. Ayrıca İmamoğlu ve Yıldırım'ın karşılıklı yönelttikleri bazı sorular cevapsız kaldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:23 
Binali Yıldırım, İstanbul, İmamoğlu, Dünya
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