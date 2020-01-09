İmar sorunlarına ortak çözüm aranacak - Son Dakika
Son Dakika Politika İmar sorunlarına ortak çözüm aranacak - Son Dakika

İmar sorunlarına ortak çözüm aranacak

6 saat önce

AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, İl Başkanı Kadem Mete ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanları, Muğla Büyükşehir Başkanı Osman Gürün'ü makamında ziyaret etti.

İmar sorunlarına ortak çözüm aranacak, System.String[]

AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, İl Başkanı Kadem Mete ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanları, Muğla Büyükşehir Başkanı Osman Gürün'ü makamında ziyaret etti.


Ziyarette, İmar barışı sonrası Muğla'da yaşanan sıkıntılar ve kaçak yapılaşma ile mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda imar barışı sonrasında yaşanan sıkıntıların tarafların ortak mutabakatıyla çözülmesi için görüş birliğine varıldı.Toplantının sonunda bölge milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları ve ilçe başkanlarının katılımıyla toplantılar yapılması ve bu toplantılarda ilin imar sorunlarının masaya yatırılması konusunda mutabakata varıldı. İlk toplantının önümüzdeki günlerde Menteşe ilçesinde yapılacağı açıklandı. - MUĞLA

Mehmet Yavuz Demir, AK Parti, Muğla, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meclis'e sunulacak torba yasada patronlar için asgari ücret desteği de yer alıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin Papa, ABD ve İran'a sağduyu çağrısı yaptı Erdoğan'dan Berfin'in yüzünü asitle yakan sanığa sert sözler: Namussuz, alçak

Son Dakika Haberleri
22:21 Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli, adı da NATO-ME olmalı - Son Dakika Haber
22:19 Instagram'ı Sallayan Dünyanın En Güzel Hostesleri - Son Dakika Haber
22:18 Fransa polisinden göstericilere sert müdahale - Son Dakika Haber
22:16 Kılıçdaroğlu, Siteler esnafını ziyaret etti - Son Dakika Haber
22:12 Akıl almaz intihar! Yeterince beğenilmediğini düşündü, canına kıydı - Son Dakika Haber
21:59 Hafter, Erdoğan ve Putin'in Libya'da ateşkes çağrısını reddetti - Son Dakika Haber
20:19 Son dakika: Trump'tan İran'da düşen uçakla ilgili açıklama: İran uçağı kazara düşürmüş olabilir - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 22:26:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İmar sorunlarına ortak çözüm aranacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]