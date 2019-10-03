Son Dakika Haberleri: İmdada Aynur Aydın yetişti
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İmdada Aynur Aydın yetişti

10 dakika önce

İddialara göre Ece Seçkin, organizasyona saatler kala gelmeyeceğini bildirdi.

İmdada Aynur Aydın yetişti, System.String[]

İddialara göre Ece Seçkin, organizasyona saatler kala gelmeyeceğini bildirdi. Gecenin imdadına ise şarkıcı Aynur Aydın yetişti ve davetlileri sevilen şarkılarıyla eğlendirdi!

Aynur Aydın, Ece Seçkin, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:31 
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