İmdada Aynur Aydın yetişti
10 dakika önce
İddialara göre Ece Seçkin, organizasyona saatler kala gelmeyeceğini bildirdi.
İddialara göre Ece Seçkin, organizasyona saatler kala gelmeyeceğini bildirdi. Gecenin imdadına ise şarkıcı Aynur Aydın yetişti ve davetlileri sevilen şarkılarıyla eğlendirdi!
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:31
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