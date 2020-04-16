IMF'den Gambiya'ya 21,3 milyon dolarlık Kovid-19 fonu - Son Dakika

Uluslararası Para Fonunun (IMF), Gambiya'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve etkileriyle mücadele kapsamında 21,3 milyon dolarlık kredi imkanı sağladığı bildirildi.

IMF'den yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle Gambiya ekonomisinde yüzde 2,5 küçülme öngörüldüğü ve kısa vadeli beklentilerin hızla kötüleştiği belirtildi.

Acil ödeme ihtiyacının giderilmesi için Gambiya'ya 21,3 milyon dolarlık fonun IMF İcra Kurulunca onaylandığı ifade edilen açıklamada, ülkenin aynı zamanda IMF'nin Felaket Muhafaza ve Yardımlaşma Güvencesinden de yararlanacağı kaydedildi.

Gambiya'da şimdiye kadar 9 Kovid-19 vakası görüldü, bir kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.