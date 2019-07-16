Son Dakika Haberleri: IMF/Lipton: Ticaret savaşı sürerse Çin büyümesi yavaşlayabilir
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IMF/Lipton: Ticaret savaşı sürerse Çin büyümesi yavaşlayabilir

1 saat önce

Uluslararası Para Fonu (IMF) Geçici Başkanı David Lipton, ABD ile aralarındaki ticaret savaşının devam etmesi durumunda ikinci çeyrekte rekor düzeylere düşen Çin ekonomik büyümesinin gelecekte daha da yavaşlayabileceği uyarısı yaptı.

IMF/Lipton: Ticaret savaşı sürerse Çin büyümesi yavaşlayabilir, System.String[]
Uluslararası Para Fonu (IMF) Geçici Başkanı David Lipton, ABD ile aralarındaki ticaret savaşının devam etmesi durumunda ikinci çeyrekte rekor düzeylere düşen Çin ekonomik büyümesinin gelecekte daha da yavaşlayabileceği uyarısı yaptı.
Lipton, gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel ekonomik görünümün "ağır" seyrini koruduğunu belirtirken, ekonomik büyümedeki aşağı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda merkez bankalarının harekete geçmesi gerekeceği uyarısını yaptı.
Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) "bütün politika kaldıraçlarını kullanmaya" hazırlanma çağrısı yapan Lipton, IMF'in temel senaryosunun küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama veya ekonomik durgunluğa dayanmadığını anımsattı.
Gün içinde Lipton, Fransa Merkez Bankası'nın düzenleyeceği bir konferansta Bretton Woods sisteminin geleceği hakkında açılış konuşması yapacak.


Uluslararası Para Fonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Lipton, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:31 Kaynak: DHA
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