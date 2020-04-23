İmmün plazma bağışçısı, söylediği türküyle sağlıkçılara destek verdi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Yahya Altun, hastaların tedavisinde kullanılması için Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi'ne hem immün plazma bağışında bulundu hem de sağlıkçılara söylediği türküyle destek verdi.

Giresun'da yaşayan müzik öğretmeni ve yöresel sanatçı Altun, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin pandemi servisinde tedavi gördü.

Sağlığına kavuşan 45 yaşındaki Altun, Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi'nde immün plazma bağışında bulunmak üzere Trabzon'a geldi.

Ortahisar ilçesindeki Atatürk Alanı'nda konuşlanan İmmün Plazma Bağış Aracı'na kan veren Altun, sağlık personelinin isteğini geri çevirmeyerek "Çırpınırdı Karadeniz" adlı türküyü seslendirdi.

Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavisi bittikten sonra 14 gün evde karantinada kaldığını söyledi.

Bu zor günlerde immün plazmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Altun, karantina süreci biter bitmez hemen kan bağışı için Trabzon'a geldiğini belirtti.

Altun, eşinin de sağlık personeli olduğunu kaydederek "A'dan Z'ye tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Hayatlarını ortaya koyarak, canla başla çalışıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar." ifadesini kullandı.

Bundan sonra daha güzel 23 Nisanları birlikte kutlamayı temenni eden Altun, çocuklara evde kalmalarını öğütledi.

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Dila Baran da bugünkü 3. immün plazma bağışını aldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Bu özel günde de görev başında olduklarına dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Duygu dolu günler geçiriyoruz. Biz de bayraklarımızla ve balonlarla araçlarımızı ve binamızı süsledik. Burada olduğumuzu halkımıza duyurmak istedik ki moralleri bozulmasın, iyileşeceğiz. Çünkü hepimiz iyileşeceğiz. Bu hastalık geçecek. Gelen bağışçılarımız da çok memnun ayrılıyorlar. Herkese çok teşekkür ediyorum."

Baran, immün plazma bağışçısı olan Altun'un müzik öğretmeni ve ses sanatçısı olduğunu öğrenince kendisine istekte bulunduklarını da belirterek "Sağ olsun, bizi kırmadı. Güzel bir gün. Hastalarımıza şifa olacak inşallah." diye konuştu.