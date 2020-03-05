İMO Başkanı Balcı: 'Deprem Master Planı' uygulanmalı - Son Dakika

İNŞAAT Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, depremde en temel sorunun fay hatlarından değil, yapı stoğunun depreme dayanıksız olmasından kaynaklandığını belirtti. Balcı, 'Master Deprem Planı'nın yerel yönetimler tarafından uygulanması gerektiğini vurguladı.

İMO Antalya Şubesi'nde 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya İMO Başkanı Mustafa Balcı, sekreter üye Murat Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri Umut Turan, Ramazan Yılmaz ve Murat Emre Sarı katıldı. Toplantıda konuşan Balcı, olası bir depreme karşı oluşabilecek zararlarının azaltılması hakkında farkındalık yaratabilmek için yıl içerisinde bilgilendirmelerde bulunduklarını anlattı. Balcı, depremin en temel sorununun fay hatlarından değil, yapı stokunun depreme dayanıksız olmasından kaynaklandığını söyledi.

'DEPREM MASTER PLANI'NIN UYGULANMASI ŞART'

Mustafa Balcı, kentte bulunan yapı stokunun durumunu belirlemek amacıyla oluşturulan 'Deprem Master Planı'nın hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Bu uygulamanın hayata geçirilebilmesi için kentin yerel yöneticilerine büyük iş düştüğünü söyleyen Balcı, "Eski yapı binaları, ruhsatlı ruhsatsız bina, ruhsatsız yapılmış üstüne kaçak kat çıkılan binalar, yapımında mühendislik hizmeti almış ya da almamış binalar var. Dolaysıyla bu yapılarının hepsinin tek tek ortaya çıkarılabilmesi için Deprem Master Planı'nın uygulanması şarttır" dedi.

'SIKINTILI YAPILAR TESPİT EDİLMELİ'

Deprem Master Planı yapıldığı takdirde bölgede, kentte, ilçede sıkıntılı yapıların belirleneceğini anlatan Balcı, "Bu yapıları listelediğimiz zaman tamamen kaçak olan mühendislik hizmeti almamış yapılar, ivedi yıkılması gereken binalarımız ortaya çıkacaktır. Bunun yanı sıra günün, döneminin şartlarına yönetmeliklerine uygun olarak yapılmış fakat yıpranmış binalarımız ortaya çıkacak. Bunlar belki de bir şekilde güçlendirilerek bu yapılarda yaşamlara devam etmesi sağlanabilecektir. Bölgesel olarak kentsel dönüşüme ayrılacak alanların tespit edilmesinde ve bu yapıların dönüştürülmesinde mutlaka Deprem Master Planı'nın uygulanması gerekiyor" diye konuştu.

'UYGULAMAYI YAPACAK KURUM YEREL YÖNETİMDİR'

İnşaat mühendisleri olarak kamusal alanlarda sıkıntılı yapılarla ilgili uyarılar yapıp, gündeme taşıdıklarını belirten Mustafa Balcı, Deprem Master Planı'nı uygulayacak olan kurumların yerel yönetimler olduğunu söyledi. Balcı, "Büyükşehir belediyelerimiz ya da alt belediyelerimiz bizlerden yardım istedikleri takdirde, inşaat mühendisleri olarak tüm alt yapı, insan desteği ve bu işin organizasyon kısmında bütün desteklerimizi vermeye hazırız" dedi.