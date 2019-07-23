Son Dakika Haberleri: İmran Han: Usame bin Ladin Pakistan istihbaratı sayesinde bulundu
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İmran Han: Usame bin Ladin Pakistan istihbaratı sayesinde bulundu

2 saat önce

İlk kez Washington ziyaretinde bulunan Pakistan Başbakanı İmran Khan, Pakistan'ın, eski El Kaide lideri Usame bin Ladin'in bulunması için CIA'ye yardım ettiğini açıkladı. Pakistan, bugüne kadar El Kaide lideri hakkında ABD'ye herhangi bir bilgi vermediğini ileri sürüyordu.

İmran Han: Usame bin Ladin Pakistan istihbaratı sayesinde bulundu, System.String[]
Washington'a ilk kez ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin eski El Kaide lideri Usame bin Ladin'in bulunması için CIA'ye yardım ettiğini açıkladı.

Üç günlük resmi ziyareti için ABD'de bulunan Han Amerikan Fox News'e verdiği mülakatta, "Bin Ladin'in bulunmasını sağlayan ilk bilgiyi Pakistan'ın ana istihbarat teşkilatı ISI vermişti. Eğer CIA'ye sorarsanız, telefon görüşmelerini takip eden ISI sayesinde Bin Ladin'in konumunun belirlendiğini size söyleyecektir" dedi.
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Usame Bin Ladin, Pakistan, Han, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:52 
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