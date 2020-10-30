İmzalar il genelinde mezarlıkların güvenliği için atıldı - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il sınırları içinde kalan mezarlıkların etrafının çitle çevrilmesi için sözleşme imzaladı. İlk etapta 17 ilçede 30 mezarlık etrafına çit yapılarak mezarlıkların güvenliği sağlanacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi il sınırları içinde kalan mezarlıkların güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Gerek duyulan mezarlıkların etrafına çit çekilerek güvenliklerinin sağlanması amacıyla yüklenici firma yetkilisi ile Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Manisa Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Muhtelif Yerlerde Mezarlık Etraflarına Beton Direkli Himaye Çiti Yapılması İşi" sözleşmesi imzaladı. İmza töreninde Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirbaş da yer alırken, sözleşmeye atılan imzalar ile ilk etapta 17 ilçede 30 mezarlık etrafına himaye çiti yapılarak mezarlıkların güvenliği sağlanacak. Sözleşme kapsamında toplamda 10 bin 500 metre himaye çiti, 33 adet araç girişine uygun kapı, 30 adet yaya girişine uygun kapı yapılacak. İlk etap olarak belirlenen 30 mezarlığın işlerinin tamamlanmasının ardından diğer mezarlıklar için de ilerleyen zamanlarda ihaleler yapılarak mezarlıkların güvenliğinin sağlanacağını ifade eden Uğur Topkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ecdatların kabirlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti. - MANİSA