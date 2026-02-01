İnan'dan CHP'ye Sert Eleştiri - Son Dakika
İnan'dan CHP'ye Sert Eleştiri

01.02.2026 17:16
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin aday politikasını ve Suriye politikasını eleştirdi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin aday politikasını eleştirerek, "Ekrem İmamoğlu, düne kadar CHP'nin cumhurbaşkanı adayıydı, bugün İstanbul adayı, yarın da Beylikdüzü adayı olsun." dedi.

İnan, partisinin, Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırmalar Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 25 yıldır milletin desteği ve teveccühü ile halkın çizgisinde siyaset yaptığını söyledi.

CHP yönetiminin tavırlarını eleştiren İnan, şöyle devam etti:

"Tüm İstanbul, tüm Şanlıurfa, tüm İzmir, Silivri'deki zatın yaptıklarına en yakından şahit oldu. Her şey açık, her şey net. Kimsede bir soru işareti yok. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de artık Silivri'dekinin savunulacak bir tarafı kalmadığını gördü. Biliyorsunuz önce bunu Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti, duyurdu, şimdi çark etti, geri tepti. Gördü ki bu iddialar ortadayken nasıl aday yapacağım? Artık ne diyor İstanbul adayımız. Ekrem İmamoğlu, düne kadar CHP'nin cumhurbaşkanı adayıydı, bugün İstanbul adayı, yarın da Beylikdüzü adayı olsun. Özgür Özel de artık onu savunmaktan vazgeçti. Ha madem İstanbul'da seçimler yenilensin. O gün de gelecek, İstanbul'da elbet sandık başına gideceğiz, elbet hesaplaşacağız. Elbette senin Silivri'deki adayın millete hesap verecek. Silivri'de yolsuzluğun kitabını yazmış o şahıs, kimlik bilgilerini, verilerini çaldığı, çalıp casuslara sattığı İstanbullulara bir gün zaten hesabını verecek. Sabırlı ol, o gün gelecek."

"CHP'nin çöp, çamur ve çukur siyasetiyle bilindiğini" söyleyen İnan, "Biz, bu CHP'ye yıllarca ne diyorduk? 3 şey, çöp, çamur, çukur ama artık yeni üç özellikleri daha var, hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk." ifadesini kullandı.

Muhalefetin Suriye politikasına eleştiri

İnan, Suriye meselesinde muhalefetin çifte standart uyguladığını dile getirerek, Esed rejimi dönemindeki zulümlere sessiz kalanların, bugün tüm dünya tarafından itibar edilen yeni yönetimi hedef aldığını kaydetti.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllarca çocukları varil bombalarıyla öldüren, kimyasal silah kullanan, Sednaya Hapishanesi'nde insanlara işkence eden Esed rejimine tek kelime edemeyenler, bugün çıkıp Şara'ya saldırıyorlar. Peki gerçek ne? Şara bugün sahada değil masada muhatap alınan bir aktördür. Şara demokratik tüm devrimleri Suriye'de atan bir devlet başkanıdır. Esed kaçarken Esed ile görüş diyenlerin dünyanın diplomasi merkezlerinde el sıkılan, dinlenen, muhatap alınan Şara'ya saldırması, nasıl bir aymazlıktır, akıl işi değil. Dün eli kanlı Esed'e susanlar, bugün Şara'ya neden saldırıyor? Sizi ne rahatsız etti? Esed'in zulmünün bitmesi mi? Mazlumların nefes alması mı? Türkiye'nin bölgede sözünün geçmesi mi? Bu çifte standarttır, bu vicdansızlıktır. Dün katile susup, bugün muhataba saldırmak ahlaki de değildir insani de değildir."

CHP'nin son dönemde düzenlediği "Toplumsal Barış" temalı toplantılara da tepki gösteren İnan, bu girişimlerin barışa değil ayrışmaya hizmet ettiğini aktardı.

Toplumsal barışın sağlanmasının farklı yol ve yöntemlerinin bulunduğunu anlatan İnan, "Son günlerde 'toplumsal barış' adı altında CHP tarafından düzenlenen konferanslar, toplantılar, bildirileri görüyoruz. Şunu çok net söyleyeyim, toplumsal barış, devleti hedef alarak kurulmaz, milleti suçlayarak kurulmaz, şiddetin dilini meşrulaştırarak kurulmaz. Toplumsal barış aynı sofraya oturanların, aynı ezanı dinleyenlerin, aynı kaderi paylaşanların birbirini anlamasıyla olur. Ama siz ne yapıyorsunuz? Düzen bozan ne kadar yapı varsa onların diliyle konuşuyorsunuz. Bu yaptığınız toplumsal barış değil, en iyi yaptığınız iş olan toplumu daha da ayrıştırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Asuman Cevahir Yazmacı, Hikmet Başak, Mehmet Ali Cevheri, Abdulkadir Emin Önen ve İbrahim Eyyüpoğlu da toplantıda selamlama konuşmaları yaptı.

Kaynak: AA

