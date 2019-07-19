İnanılmaz Hedefler: Gökhan Inler vs Palermo
1 saat önce
İsviçreli orta saha oyuncusu Gökhan Inler'den Palermo'ya karşı yapılan bu çarpıcı saldırıya bir göz atın. Inler, Napoli'nin 3-0 galibiyetini attı.
İsviçreli orta saha oyuncusu Gökhan Inler'den Palermo
'ya karşı yapılan bu çarpıcı saldırıya bir göz atın. Inler, Napoli
'nin 3-0 galibiyetini attı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:05
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