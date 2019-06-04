Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Zlatan Ibrahimovic - New England Revolution
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İnanılmaz Hedefler: Zlatan Ibrahimovic - New England Revolution

1 saat önce

MLS'deki New England Revolution'a karşı LA Galaxy için Zlatan Ibrahimovic'in bu inanılmaz amacına göz atın. İsveçli forvetin tepeci vuruşu, sezonun 11. golüydü.

MLS'deki New England Revolution'a karşı LA Galaxy için Zlatan Ibrahimovic'in bu inanılmaz amacına göz atın. İsveçli forvetin tepeci vuruşu, sezonun 11. golüydü.
İnanılmaz Hedefler: Zlatan Ibrahimovic - New England Revolution
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:06 
England, Spor
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