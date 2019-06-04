İnanılmaz Hedefler: Zlatan Ibrahimovic - New England Revolution
1 saat önce
MLS'deki New England Revolution'a karşı LA Galaxy için Zlatan Ibrahimovic'in bu inanılmaz amacına göz atın. İsveçli forvetin tepeci vuruşu, sezonun 11. golüydü.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:06
MLS'deki New England
Revolution'a karşı LA Galaxy için Zlatan Ibrahimovic
'in bu inanılmaz amacına göz atın. İsveçli forvetin tepeci vuruşu, sezonun 11. golüydü.
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