İncirliova Belediyesinden ay yıldızlı aşure - Son Dakika

İncirliova ilçesinde belediye tarafından ay yıldız şeklinde süslenen aşure vatandaşa ikram edildi.
İncirliova Belediyesi önünde düzenlenen etkinlikte ay yıldız motifli aşure yapıldı. Burada Belediye Başkanı Aytekin Kaya, vatandaşlara aşure dağıttı.
Kaya, gazetecilere, Muharrem ayı dolayısıyla 2 bin kişiye aşure ikram ettiklerini söyledi.
Etkinliğe, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Celbek ile MHP İncirliova İlçe Başkanı Polat Tanrıkulu da katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 15:40 - Kaynak: AA
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