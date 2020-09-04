İncirliova'da bir evden cep telefonu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir evden cep telefonu çaldığı ileri sürülen kişi tutuklandı.
Zafer Mahallesi Bosna Caddesi'nde yaşayan E.B, evine giren hırsızın, cep telefonlarını çalındığını belirterek polise başvurdu.
Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.
Olayın şüphelisi olduğu iddia edilen G.D, gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 15:43 - Kaynak: AA
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