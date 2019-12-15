İncirliova'da deve güreşi festivali, ilkokul için yapıldı - Son Dakika
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İncirliova'da deve güreşi festivali, ilkokul için yapıldı

6 saat önce

Aydın'ın İncirliova ilçesinde geliri Hacıaliobası İlkokuluna kalorifer yapımında kullanılmak üzere, deve güreşi festivali düzenlendi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde geliri Hacıaliobası İlkokuluna kalorifer yapımında kullanılmak üzere, deve güreşi festivali düzenlendi.

Hacıaliobası Mahallesi'nde üçüncüsü düzenlenen festivale, vatandaşlar ilgi gösterdi. Seyirci bilet ücreti 15 lira olan organizasyondan elde edilen gelirin, sobayla ısıtılan Hacıaliobası İlkokuluna kalorifer yapımı için harcanacağı belirtildi.

Develer kıyasıya güreşirken, kazanan develerin sahipleri büyük sevinç yaşadı. Güreş ağası 20 bin lira ödeyen iş adamı Cahit Şahin oldu.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Kıyar, organizasyona katılanlara teşekkür ederek, "Mahallemizdeki ilkokulumuzda kalorifer yok. Yola bu amaçla çıktık. Herkes bunu duyunca katkı yaptı. Bunu da Allah'ın izniyle başaracağız. Kalorifer için gerekli olan 30 bin lira yine hayırseverlerin de yardımıyla tamamlanacak." dedi.

İncirliova'da deve güreşi festivali, ilkokul için yapıldı

İncirliova, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 06:24 Kaynak: AA
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