IndiGo'da Uçuş Aksaklıkları Giderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

IndiGo'da Uçuş Aksaklıkları Giderildi

07.12.2025 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IndiGo, ağ bağlantısının %95'inin sağlandığını ve 1500 sefer planlandığını duyurdu.

Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo, uçuş operasyonlarında yaşanan aksaklıkların ardından ağ bağlantısının yüzde 95'inin yeniden sağlandığını ve gün içinde 1500'ün üzerinde sefer yapılmasının planlandığını açıkladı.

Hindistan'da NDTV kanalının haberine göre, IndiGo'dan yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli şehirlerindeki havaalanlarında devam eden operasyonel aksaklıkların ardından ağ bağlantısının yüzde 95 oranında yeniden kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şirketin dün 138 destinasyondan 135'ine uçuş gerçekleştirdiği, bugün ise 1500'ün üzerinde sefer yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Sivil Havacılık Bakanlığının, iptal edilen uçuşlara ilişkin bilet iade sürecinin bu akşama kadar tamamlanması ve yolculardan ayrılan bagajların en geç iki gün içinde teslim edilmesi yönünde şirkete talimat verdiği aktarılan açıklamada, tüm müşteri iade taleplerinin "öncelikli" şekilde ele alındığı belirtildi.

IndiGo'da iptal edilen uçuşlar

Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo'da, mürettebat eksikliği, teknik sorunlar ve havaalanı yoğunluğu gibi nedenlerle 3 Aralık'tan bu yana 1000'den fazla uçuş iptal edilmişti.

Son dönemde IndiGo'nun "uçuş görev süresi sınırlamasından kaynaklı ciddi mürettebat sıkıntısı yaşadığı" aktarılmıştı.

Görev süresi sınırlamaları doğrultusunda şirket bünyesindeki hava yolu mürettebatının haftalık dinlenme süreleri 48 saate çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel IndiGo'da Uçuş Aksaklıkları Giderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz
1.5 yıldır hayatı kabusa döndü Doktorlar bile çare olamıyor 1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor
Kim der 71 yaşında İşte Gülşen Bubikoğlu’nun son hali Kim der 71 yaşında! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye’de genel seçimlere gideceğiz Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz
Batman’da Babasını Vuran Oğul Gözaltında Batman'da Babasını Vuran Oğul Gözaltında
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız

08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
07:24
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
06:54
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
06:35
Van’daki 4.6’lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya’da
Van'daki 4.6'lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya'da
04:26
Trump’tan Netflix hamlesi Medyadaki tarihi anlaşmaya dahil olacak
Trump'tan Netflix hamlesi! Medyadaki tarihi anlaşmaya dahil olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 08:35:05. #7.13#
SON DAKİKA: IndiGo'da Uçuş Aksaklıkları Giderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.