İnebolu'da kriz masası oluşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi

İnebolu'da kriz masası oluşturuldu

27.06.2022 19:02
İnebolu'da kriz masası oluşturuldu

Şiddetli yağışın yaşandığı bölgelerden Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde afet koordinasyonunun sağlanması amacıyla kriz masası oluşturuldu.

Şiddetli yağışın yaşandığı bölgelerden Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde afet koordinasyonunun sağlanması amacıyla kriz masası oluşturuldu.

İnebolu Kaymakamlığında İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar başkanlığında bütün kurumların katılımıyla şiddetli yağışların oluşturduğu sel afeti sürecinde koordinasyonun sağlanması amacıyla kriz masası oluşturuldu. Kaymakam Baycar yaptığı açıklamada, "Büyük tehlikeyi şu an itibarıyla atlatmış olduk. Ama yağış devam ediyor, tedbirli olmamız gerekiyor. Sabahki yağışı çok şükür taşma olmadan atlatmış olduk ama yağış birkaç saat boyunca İnebolu'da devam ediyor. Tabii esas tehlike de İnebolu'daki ve köylerimizdeki dereleri besleyen yukarıdaki yerlerde yağışın devam etmesi ve şu an orada yağışlar artarak devam ediyor. Dolayısıyla tehlike geçmiş değil. Yine de tedbirli olacağız. Kriz Koordinasyon Merkezi oluşturulmuş oldu. Şu ana kadar yapılmış olan ve yapılacak faaliyetleri incelemiş olacağız. Gerekli tedbirleri yerine getirmiş olduk. Bütün kurumlarımız koordinasyon içinde verimli bir çalışma gösterdiler. Bozkurt selini İnebolu'nun yaşamasının verdiği bir tecrübe var, bu tecrübe yadsınamaz. Vatandaşlarımız dahil olmak üzere kim ne yapacağını biliyor. Şu an bütün iş makinalarımız, kurumlarımızın çalışanları sahada çalışıyor. Selin getirdiği debi yüksekliğinin vereceği sıkıntıyı bertaraf etmek amacıyla şu anda set örmüş bulunmaktayız ve çalışmalar devam ediyor. Özellikle de sahadaki Özel İdare ekiplerimizin buna devam etmesi lazım. Böylece taşma durumunda bunu önlemiş olacağız. Çarşı içindeki bütün alçak işyerleri ve konutları tahliye ettik ve iki tane yurdumuzu eğer ihtiyaç olursa arttırmak kaydıyla tahsis etmiş olduk. İhtiyaç halinde oraya tahliyelerimiz olacak. Vatandaşlarımız tehlike geçtikten sonra bile kesinlikle çarşıya gelmemeleri ve dere kenarlarına gitmemeleri lazım. Araçlarını yüksek yerlerde bulundurmaları lazım" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZ DERE KENARLARINA YAKLAŞMASIN"

Kaymakam Baycar, vatandaşların meraklarına yenilerek dere kenarlarına yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulunarak, "Merak edip dere kenarlarına giden vatandaşlarımız oluyor, kesinlikle bunun olmaması lazım. Bütün vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Dereden uzak dursunlar. Çarşı biraz alçakta kalıyor, çarşı merkezinden uzak kalsınlar" diye konuştu.

(Muhammed Kömeçoğlu - Özgür Kaya/İHA)

YORUMLAR
500
Kastamonu'da suya kapılan kişiyi jandarma kurtardı Kastamonu'da suya kapılan kişiyi jandarma kurtardı KASTAMONU - Köy camisi selde yıkıldı KASTAMONU - Köy camisi selde yıkıldı
Kaynak: İHA

Kastamonu, Hisarcık, İnebolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnebolu'da kriz masası oluşturuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:18 Adana'da iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulundu! Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar
00:01 Rusya, Ukrayna'da bulunan AVM'ye füze saldırısı düzenledi! Türkiye çağrıda bulundu
23:51 Aile Destek Programı'ndan kimler faydalanabilir? Bakan Yanık açıkladı: Hiç sosyal yardım almamış vatandaşlar da yararlanabilecek
23:44 Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
21:44 Trabzonspor'u hüzne boğan ayrılık! Egemen Korkmaz kulüpten ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 00:47:32. #1.12#
SON DAKİKA: İnebolu'da kriz masası oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement