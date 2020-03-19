İneğe sazlı sözlü doğum - Son Dakika
Son Dakika Güncel İneğe sazlı sözlü doğum - Son Dakika

İneğe sazlı sözlü doğum

6 saat önce

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, besicilik yapan Murat Şayık'ın (40) buzağısı, sazlı sözlü dünyaya geldi.

İneğe sazlı sözlü doğum, System.String[]

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, besicilik yapan Murat Şayık'ın (40) buzağısı, sazlı sözlü dünyaya geldi. Veteriner Okay Şayık'ın yaptırdığı doğum anı, cep telefonuyla kaydedildi.

Kırsal Hacıaliobası Mahallesi'nde hayvan çiftliği olan Murat Şayık, 11 Mart Çarşamba günü arkadaşlarıyla çiftlikte sazlı sözlü eğlence düzenledi. Eğlence sırasında 'Gizem' isimli ineğin doğum yapacağını fark ederek, hemen veterinere haber verdi. Veterinerin gelmesiyle doğum sürecine başlandı. Yeni yavruya sevinen Şayık, eğlenceye devam ederken, buzağı ise sazlı sözlü dünyaya geldi. Erkek buzağıya, sazı çalan Müslüm Karaduman'ın adı verilirken, o anlar ise cep telefonuna kaydedildi.

'HİÇ BÖYLE BİR DOĞUM YAPTIRMADIK'

Büyükbaş çiftliğin sahibi Murat Şayık, buzağının sağlıklı şekilde dünyaya geldiğini belirterek, "Arkadaşlarla çiftlikte oturuyorduk. Bir arkadaşımız saz çalıyordu. İneklerimizden birinin o an doğum yaptığını fark ettik. Çalan sazı da kesmedik, sazlı sözlü bir doğum yapılsın dedik. Veteriner hekimi çağırarak, doğurtma işlemini gerçekleştirdik. Çalan saz eşliğinde ineğin de gayet rahat olduğunu gördük. Doğan buzağının cinsiyetinin erkek olduğunu görünce buzağıya, sazı çalan arkadaşımızın ismi olan 'Müslüm' adını verdik. Güzel ve farklı bir şey oldu, çok eğlenceliydi. Şu ana kadar hiç böyle bir doğum yaptırmadık ve hiç denk gelmedim" diye konuştu.


İncirliova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:14 Kaynak: DHA

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