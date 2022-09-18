Yediği elmaları sindiremeyen inek öldü! Olayı gören sahibi üzüntüsünden kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yediği elmaları sindiremeyen inek öldü! Olayı gören sahibi üzüntüsünden kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

18.09.2022 09:44
Yediği elmaları sindiremeyen inek öldü! Olayı gören sahibi üzüntüsünden kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Zonguldak'ta, bir inek çok fazla elma yiyince fenalaşarak öldü. Olayı fark eden sahibi Durmuş Alboğa ise üzüntüsünden kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Alboğa, yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta Durmuş Alboğa, ineklerini sabah saatlerinde beslenmeleri için araziye saldı. Akşam saatlerinde çevredekilerin, ineklerden birinin yakındaki bahçede fenalaştığını söylemesi üzerine Alboğa, belirtilen yere koştu. İneğini kurtarmaya çalışan ancak başaramayan Alboğa, üzüntü içerisinde gittiği yaklaşık 100 metre mesafedeki evinde fenalaşıp yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, haber verdikten sonra Alboğa'yı köy dolmuşuyla yola çıkardı. Karadere köyü yol ayrımında ambulansa alınan Alboğa'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durmuş Alboğa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ELMALARI SİNDİREMEYİNCE ÖLMÜŞ

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinde, ölen ineğin çok fazla elma yediği ve sindiremediği belirlendi. Bahçede ölen inek, belediyenin iş makinesiyle dere yatağının kenarında kazılan çukura gömüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Durmuş Alboğa'nın cenazesi morgdan alınıp köydeki evinin önüne getirildi. Alboğa, burada kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

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Kaynak: DHA

Kalp Krizi, Zonguldak, Saraycık, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yediği elmaları sindiremeyen inek öldü! Olayı gören sahibi üzüntüsünden kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yediği elmaları sindiremeyen inek öldü! Olayı gören sahibi üzüntüsünden kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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