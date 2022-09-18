Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinde, ölen ineğin çok fazla elma yediği ve sindiremediği belirlendi. Bahçede ölen inek, belediyenin iş makinesiyle dere yatağının kenarında kazılan çukura gömüldü.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, haber verdikten sonra Alboğa'yı köy dolmuşuyla yola çıkardı. Karadere köyü yol ayrımında ambulansa alınan Alboğa'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Durmuş Alboğa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

Kalp Krizi, Zonguldak, Saraycık, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yediği elmaları sindiremeyen inek öldü! Olayı gören sahibi üzüntüsünden kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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