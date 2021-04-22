İnegöl akıllı parklarla donatılıyor - Son Dakika

İnegöl akıllı parklarla donatılıyor

22.04.2021 15:55
İnegöl akıllı parklarla donatılıyor, System.String[]

Teknoloji merkezli hayata geçirdiği uygulamalarla yeni nesil belediyecilik örneği sunan İnegöl Belediyesi, Akıllı Park uygulamalarıyla çocuk oyun alanlarını daha güvenli hale getiriyor.

Teknoloji merkezli hayata geçirdiği uygulamalarla yeni nesil belediyecilik örneği sunan İnegöl Belediyesi, Akıllı Park uygulamalarıyla çocuk oyun alanlarını daha güvenli hale getiriyor. Bu kapsamda TOKİ bölgesinde bulunan çocuk parkı da 7 güvenlik kamerası ve bas-konuş sistemiyle donatıldı. Belediye Başkanı Alper Taban, kurulan sistemi yerinde inceleyerek vatandaşlara da tanıttı.

Akıllı şehircilik anlamında İnegöl'ün her alanında teknolojik yatırımlar ve yenilikleri hayata geçiren İnegöl Belediyesi, çocuk oyun alanlarını da akıllı parklara dönüştürüyor. Güvenlik kameraları ve tek bir düğmeyle Çözüm Merkezine bağlanan kameralı bas-konuş sistemiyle çocuk oyun alanları tam donanımlı hale geliyor.

7 ayrı noktaya kamera

Toplamda 14 çocuk oyun alanında güvenlik kameraları kurulurken, bas-konuş sistemi de İnegöl'de ikinci kez TOKİ semt sahasında hayata geçirildi. Ayrıca TOKİ semt sahası 7 ayrı güvenlik kamerasıyla donatılarak tüm alanları gözetim altına alındı. Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte TOKİ semt sahası akıllı park uygulamasını yerinde inceledi. Burada bas konuş sistemini de vatandaşa tanıtan Alper Taban, 7 ayrı noktada güvenlik kameraları kurulduğunu söyledi. Yapılan uygulamalar hakkında açıklama yapan Taban, "Bugün TOKİ konutlarımızın olduğu bölgedeyiz. Daha önce yapmış olduğumuz parkın içerisine yeni fonksiyonlar ilave ediyoruz. Akıllı Park uygulamasını şehrimizde yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Güvenli park ve akıllı park uygulamaları her geçen gün önem kazanıyor. Özellikle bölgede insanların huzur içerisinde ve sağlıklı şekilde gelip bu parkta vakit geçirmelerini istiyoruz. Bunun haricinde oluşabilecek her türlü olumsuzlukta da 7 ayrı noktaya koyduğumuz kameralarla tüm alanı kayıt altına almış oluyoruz" dedi.

Akıllı Park uygulamasını şuana kadar 14 ayrı parkta hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Taban, "İnşallah bundan sonra diğer parklarımızda da uygulamak istiyoruz. Ben burada bir kez daha kamu malına zarar vermenin doğru bir davranış olmadığını ifade etmek istiyorum. Ancak bu tür davranışlar olması durumunda da mutlaka gerekli hukuki ve cezai işlemler yapılacaktır. Biz burada sahada öngöremediğimiz bir şey yaşandığında kameralar vasıtasıyla bunları aydınlatabiliyoruz. Onun için bu güvenli ve teknolojik akıllı park konseptini hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Bir tuşla çözüm merkezi

Başkan Taban, bas konuş sistemi hakkında da bilgi vererek şöyle devam etti: "Burada aynı zamanda bas konuş uygulaması da hayata geçti. Daha önce ilkini Alanyurt bölgesinde uygulamıştık. Bugün de yine TOKİ Baykoca Mahallemizde bas konuş uygulamasını hayata geçiriyoruz. Bu uygulamada da kurulan sistem sayesinde doğrudan Çözüm Merkezimiz ile iletişim kurulabiliyor. Vatandaşlarımız zaten bizlere 153 hatlarımız ve whatsapp üzerinden talep, öneri ve eleştirilerini iletebiliyor. Bu uygulamada bunu daha da kolaylaştırdık. Buradaki bir tuşa basarak vatandaşımız direk belediyemizin ilgili kişisiyle görüşebiliyor ve iletmek istediğini anında iletebiliyor."

Hizmet vatandaşın ayağına gidiyor

"Malumunuz yaptığımız teknolojik hamlelerle hizmeti vatandaşın ayağına götürmek gibi bir heyecanımız var. Türkiye'nin şuanda kamusal anlamda en kolay erişilebilen kurumu konumundayız. Bunu da yaptığımız çalışmalarla aslında bir anlamda tescilliyoruz. Vatandaşımız günün 24 saati 153 hattımızı aradığında maksimum 5 saniye içerisinde arkadaşlarımız gelen telefonları cevaplıyor. Aynı zamanda e devlet gibi yaptığımız yatırımlarla da pek çok hizmeti belediyenin bir şubesine uğramadan hiç kimseyle muhatap olmadan telefon ve bilgisayardan o hizmeti alabiliyor. Bu yatırımları inşallah biz günün şartlarına uygun şekilde arttırmaya devam edeceğiz. Ben yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum." - BURSA

İnegöl akıllı parklarla donatılıyor
İnegöl akıllı parklarla donatılıyor
İnegöl akıllı parklarla donatılıyor
İnegöl akıllı parklarla donatılıyor
İnegöl akıllı parklarla donatılıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnegöl akıllı parklarla donatılıyor - Son Dakika


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