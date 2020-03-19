İnegöl Belediye Başkanvekili Kara son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Genel İnegöl Belediye Başkanvekili Kara son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İnegöl Belediye Başkanvekili Kara son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

İnegöl Belediye Başkanvekili Kara son yolculuğuna uğurlandı Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İnegöl Belediye Başkanvekili Ahmet Kara son yolculuğuna uğurlandı.

İnegöl Belediye Başkanvekili Kara son yolculuğuna uğurlandı

BURSA - Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İnegöl Belediye Başkanvekili Ahmet Kara son yolculuğuna uğurlandı.

İnegöl Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkanvekili Ahmet Kara, çarşamba günü geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat etti. Ahmet Kara'nın vefatı, İnegöl eğitim ve siyaset camiasında derin üzüntüye sebep oldu. Kara için belediye önünde tören düzenlendi.

Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Kaymakam Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, belediye personeli ve Ahmet Kara'nın yakınları katıldı.

Alinur Aktaş, "Değerli hocamızı, ağabeyimizi, bu şehre meclis üyesi olarak hizmet etmiş ve hali hazırda da görevine devam eden bir büyüğümüzü kaybetmenin hüznü içerisindeyiz. Ahmet Hocanın bende ayrı bir yeri var. 11 yaşında İmam Hatip Lisesinde tanıdım kendisini. Hocamızdı. İlahi grubunu da kendisi çalıştırırdı, bizde ayrı bir yeri vardı. Daha sonra Ahmet Hocamız meclis üyesi, biz de belediye başkanı olarak beraber çalışma imkanına sahip olduk. Alper kardeşimiz de yine aynı şekilde devam ediyordu çalışmaya. Başkanvekili olarak da görev yapıyordu. Çok disiplinli, tanıyanların iyi bildiği bir isim. Allah nur içerisinde yatırsın" dedi.

3 çocuk babası 67 yaşındaki Ahmet Kara, buradaki törenin ardından, İshakpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazını müteakip Orhaniye mezarlığına defnedildi.

İnegöl Belediye Başkanvekili Kara son yolculuğuna uğurlandı

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Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:56 Kaynak: İHA

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