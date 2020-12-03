İnegöl Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika

İnegöl Belediye Meclisi toplandı

03.12.2020 11:10
İnegöl Belediye Meclisi toplandı, System.String[]

İnegöl Belediyesi'nin aralık ayı olağan meclis toplantısı günü gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi'nin aralık ayı olağan meclis toplantısı günü gerçekleştirildi. 2020 yılının son meclisinde, 18 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

İnegöl Belediyesi Aralık ayı olağan belediye meclis toplantısı, Çarşamba günü 14.30'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 18 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısını, covid-19 testi pozitif çıktığı için karantinada olan Belediye Başkanı Alper Taban'ın yerine Meclisi Başkan Vekili Erdal Akkaya yönetti.

Meclis toplantısında, 2021 yılı mesken katı atık bertaraf ücretleri belirlendi. Buna göre, konutlar için katı atık toplama bedeli 11 TL'den 8 TL'ye düşürülürken; küçük ölçekli işyerleri için katı atık toplama bedeli 21 TL, orta ölçekli işyerleri için katı atık toplama bedeli 600 TL ve büyük ölçekli işyerleri için katı atık toplama bedeli bin 100 TL+KDV olarak belirlendi.

Mecliste İnegöl Belediyesi tarafından uzaktan eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet alınması için 100 Bin TL destek sağlanması konusu da görüşüldü. Madde oybirliği ile kabul edildi. Tablet desteğinden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfına başvurabileceği ifade edildi.

Yine belediye meclisinde gündeme gelen daha önce ücretli olarak yapılan ağaç dallarının ikametlerden alınması hizmetinin ücretsiz yapılması konusu da görüşülerek kabul edildi. - BURSA

İnegöl Belediye Meclisi toplandı
İnegöl Belediye Meclisi toplandı

İnegöl Belediyesi, Sani Konukoğlu, Alper Taban, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnegöl Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika


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