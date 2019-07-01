İnegöl'de 40 bin ton patates hasadı bekleniyor
2 saat önce
İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, bu sene 40 bin ton patates hasadı beklediklerini söyledi.
İnegöl
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:51 Kaynak: AA
Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik
, bu sene 40 bin ton patates hasadı beklediklerini söyledi.
Kırsal Kulaca
ve Alibeyköy mahallelerini ziyaret eden Çelik, üreticilerle bir araya geldi.
Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Çelik, bu sene İnegöl'de 11 bin dekarda patates üretimi yapıldığını söyledi.
Bunun 7 bin dekarının sözleşmeli, 4 bin dekarının ise bireysel olarak yapıldığını ifade eden Çelik, "Bu sene patatesten yaklaşık 40 bin ton hasat bekliyoruz. Fiyat olarak da bugün araba üzerinde 1,80-2 lira arasında patatesi veriyoruz. Verim de güzel, durum da güzel. İnşallah bu sonuna kadar böyle gider." dedi.
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