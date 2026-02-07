İnegöl\'de 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırsal Cerrah Mahallesi'nde jandarma ekipleri, önceden belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi.
Yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 7 düzensiz göçmen ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.
Yakalanan göçmenler sağlık kontrolü ve jandarmadaki ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
