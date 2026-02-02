İnegöl'de Altın Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
İnegöl'de Altın Hırsızı Yakalandı

02.02.2026 12:38
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bebek arabasından 2 milyon TL değerinde altın çalan şüpheli yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bebek arabasından yaklaşık 2 milyon TL değerinde altın çalan şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Hırsızlık anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 18 Aralık 2025 tarihinde Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bisikletiyle sokakta dolaşan şüpheli Zafer D., bir evin girişinde bulunan bebek arabasına asılı çantayı fark etti. Çevrede kimsenin olmadığını gören şüpheli, bebek arabasındaki çantayı alarak hızla olay yerinden kaçtı.

Bir süre sonra çantasının yerinde olmadığını fark eden Fatma A., durumu polis merkezine bildirerek şikayetçi oldu. Çantanın içerisinde yaklaşık 2 milyon TL değerinde yarım ve tam altınlar ile bir miktar nakit para bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Çevrede bulunan 30 ayrı güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, adeta dedektif gibi iz sürerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan Zafer D.(40) gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, İnegöl, Bebek, Bursa, Suç, Son Dakika

