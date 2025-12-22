Elektrik akımına kapılan tekniker ağır yaralandı - Son Dakika
Elektrik akımına kapılan tekniker ağır yaralandı

Haberin Videosunu İzleyin
Elektrik akımına kapılan tekniker ağır yaralandı
22.12.2025 18:39
Haberin Videosunu İzleyin
Elektrik akımına kapılan tekniker ağır yaralandı
Haber Videosu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden mobilya fabrikasına yük asansörü montajı yapan 21 yaşındaki tekniker, elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan elektrik teknikerinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında yük asansörü montajı sırasında elektrik akımına kapılan tekniker Doğancan L., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ASANSÖR MONTAJI SIRASINDA ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Olay saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi, 282'nci Sokak'ta yapımı devam eden mobilya fabrikasında meydana geldi. Elektrik teknikeri Doğancan L., fabrikanın yük asansörünün montajını yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.

DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan tekniker, arkadaşlarının yardımıyla kurtarılarak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doğancan L., buradaki ilk tedavisinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elektrik akımına kapılan tekniker ağır yaralandı - Son Dakika

