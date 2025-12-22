Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında yük asansörü montajı sırasında elektrik akımına kapılan tekniker Doğancan L., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi, 282'nci Sokak'ta yapımı devam eden mobilya fabrikasında meydana geldi. Elektrik teknikeri Doğancan L., fabrikanın yük asansörünün montajını yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan tekniker, arkadaşlarının yardımıyla kurtarılarak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doğancan L., buradaki ilk tedavisinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Elektrik akımına kapılan tekniker ağır yaralandı
