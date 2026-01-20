İnegöl\'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Ortaköy Mahallesi'nden İnegöl merkeze seyir halinde olan Selahattin Y.(27) yönetimindeki 16 FC 849 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucu araç hurdaya döndü. Kazanın ardından olay yerine 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu araçtaki yolcular Sena Arslan (24) ve Şilan Kızılveren (23) hayatını kaybetti, sürücü ile yolcu Onur C. (24) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA