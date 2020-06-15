İnegöl'de iki berberden örnek hizmet - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde berberlik yapan iki genç, şehit yakınları ve gaziler ile huzurevi sakinlerine, engellilere ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz hizmet veriyor.

Onur Yılmaz ve İsmail Aslanbay, Osmaniye Mahallesi Begonya Sokak'ta ortak açtıkları berber dükkanında örnek bir proje başlattı.

İsmail Aslanbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, salı günleri ücretsiz hizmet verdiklerini belirterek, insanların yüzlerini güldürmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Talep gelmesi halinde adreslere de gittiklerini anlatan Aslanbay, şöyle konuştu:

"Şehit ailelerine, gazi ailelerine, huzurevi sakinlerin, engelli kardeşlerimize ve durumu olmayan insanlarımıza hizmet veriyoruz. Salı günleri bu tarz bir proje başlattık. Esnaf kardeşlerimize, berber kardeşlerimize de bunu tavsiye ediyorum. Böyle bir projede bizlere yardım edeceklerine inanıyorum. İnşallah güzel olur."