İnegöl\'de İşçi Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı kırsal Muratbey Mahallesi'nde bir kereste imalathanesinde çalışan Mahmut Memiş (32), vinçteki kabloyu takmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.
İş arkadaşlarınca İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Memiş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Memiş'in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
