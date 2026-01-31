İnegöl'de Kavga: 1 Bıçakla Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi, bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt Yolu'nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İbrahim A.(16), sol bacağından bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından kavgaya karışan şüpheliler, kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İbrahim A., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.