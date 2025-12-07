Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden otomobil bariyerlere çarpıp refüje girdi; 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 10.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halinde Sürücü Seyfullah C.(23) yönetimindeki 10 AFZ 838 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü ve otomobildeki yolcu Hanife K.(24) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3-sayfa › İnegöl'de Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
