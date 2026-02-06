İnegöl'de Kentsel Dönüşüm İncelemesi - Son Dakika
İnegöl'de Kentsel Dönüşüm İncelemesi

İnegöl\'de Kentsel Dönüşüm İncelemesi
06.02.2026 11:18
Başkan Taban, Turgutalp Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi ve destek istedi.

Bursa'nın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Turgutalp Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi.

Eski yapı stokunun güncel deprem yönetmeliklerine uygun şekilde yenilenmesine yönelik örnek uygulamalar arasında gösterilen Turgutalp Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarını inceleyen Taban, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yakınlarını başsağlığı diledi.

Yaşanan afetin şehirler için önemli dersler barındırdığını belirten Taban, şöyle konuştu:

"Şehirlerimizdeki yapıların büyük çoğunluğu 1999 depremi öncesi yapılan yapılar. Bizler de İnegöl'deki tüm binalarımızı tarayarak riskli yapılarımızı tespit ettik. Dirençli kentler oluşturmak adına 7 ayrı konut ve 2 ayrı sanayi bölgesine yönelik projelerimizi bakanlığa sunduk. Turgutalp Mahallesi bölgesinde 1970-1980 yılları arasında inşa edilen yapılar riskli olarak değerlendiriliyor. Burada kentsel dönüşüm alanındaki yapılarda dönüşüm süreci başladı. İnsan sağlığı gibi yapıların güvenliğini de önemsiyoruz. Deprem esnasında ayakta kalacak, insanların yaşamını koruyacak binalar oluşturmak istiyoruz."

Taban, söz konusu dönüşüm alanının 153 bin metrekare büyüklüğünde olduğunu, Alanyurt bölgesinde ise yaklaşık 900 bin metrekarelik alanda dönüşüm projesinin hazırlandığını belirtti.

Vatandaşların projeye yüksek oranda destek verdiğini vurgulayan Taban, "Vatandaşımızın katkısı çok önemli. Yaklaşık yüzde 95 oranında kabul ile projelerimize onay aldık. Kentsel dönüşüm fırsat ve imkanlarının sağlanmasından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İnegöl Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Murat Doğan Yazlı da 6306 sayılı yasa kapsamında ilçede 9 kentsel dönüşüm alanı belirlendiğini ifade etti.

Yazlı, bu alanların 2'sinin sanayi, 7'sinin konut alanı olduğunu, dönüşüm çalışmalarının ilk etabının Turgutalp Mahallesi'nde yürütüldüğünü söyledi.

Turgutalp Mahallesi'nde inşaat çalışmalarının sürdüğünü belirten Yazlı, 2. ve 3. etaplarda yıkım faaliyetlerinin tamamlandığını, bölgede hafriyat ve zemin iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Yazlı, Alanyurt bölgesinde yaklaşık 90 hektarlık alan için plan taslağının hazırlandığını, bölgede oluşturulan dönüşüm ofisi aracılığıyla vatandaşların bilgilendirildiğini aktardı.

İnegöl İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi Semih Ulusoy ise belediyenin yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarını desteklediklerini belirtti.

Depremle mücadelenin en önemli yolunun riskli yapıların ortadan kaldırılması olduğunu ifade eden Ulusoy, bölgede yapılan zemin iyileştirme çalışmalarını yerinde incelediklerini söyledi.

Yıkılan yapılarda geçmişte çırak olarak çalıştığını, günümüzde ise yeni yapılarda görev aldığını belirten demir donatı ustası Adem Kani de eski yapı teknikleri ile günümüz uygulamaları arasındaki farklara dikkati çekti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Turgutalp, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Kentsel Dönüşüm İncelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İnegöl'de Kentsel Dönüşüm İncelemesi - Son Dakika
