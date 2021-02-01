İnegöl'de motosiklet çaldığı iddia edilen 2 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

İnegöl'de motosiklet çaldığı iddia edilen 2 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çalıntı motosikletle yakalanan 2 kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çalıntı motosikletle yakalanan 2 kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi. Motosiklet hırsızlığı olayına karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmudiye Mahallesi'nde D.Y. ve S.D'yi gözaltına alndı. Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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