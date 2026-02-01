İnegöl\'de Motosiklet Kazası: Kaçan Sürücü Plakadan Bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosiklete çarpan SUV aracın kaçan sürücüsünün kimliği, düşürdüğü plakadan tespit edildi. Araç park halinde bulunurken, sürücü aracı kendisinin kullanmadığını iddia etti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 6 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Erhan A. (33) yönetimindeki 16 BEP 117 plakalı motosiklet, 16 BYT 996 plakalı SUV araçla çarpıştı. Devrilen motosikletin sürücüsü Erhan A. yaralanırken, diğer araç sürücüsü ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erhan A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erhan A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan sürücünün kimliği, ekipler tarafından olay yerinde düşürdüğü plakadan tespit edildi. Araç kazadan yaklaşık 1 saat sonra İnegöl Metal Sanayi Sitesi'ndeki bir ara sokakta park halinde bulundu. Ruhsat sahibi, aracı kendisinin kullanmadığını iddia ederken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.