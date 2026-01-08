İnegöl\'de Motosiklet ve Otomobil Kazası: 2 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet ile çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki alışveriş merkezinin bahçesine savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İnegöl girişindeki köprülü kavşak çıkışında meydana geldi. Alanyurt'tan Bursa yönüne seyir halinde olan Ethem Z. (17) yönetimindeki 16 MB 9501 plakalı motosiklet, iddiaya göre önünde ilerleyen Batuhan B. (28) idaresindeki 16 FY 299 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki alışveriş merkezinin bahçesine savruldu.

Kazada motosiklet ve otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücülerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.