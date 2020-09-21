İnegöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Celal Bayar Caddesi'nde Maksut K. (45) yönetimindeki trafik tescili bulunmayan motosiklet ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 42 NR 112 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulup otomobilin altında kalarak yaralanan motosiklet sürücüsü Maksut K, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 09:09 - Kaynak: AA
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