İnegöl'de Otomobil TIR'a Çarptı: Sürücü Yaralı
İnegöl'de Otomobil TIR'a Çarptı: Sürücü Yaralı

İnegöl\'de Otomobil TIR\'a Çarptı: Sürücü Yaralı
15.11.2025 01:09
İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil, park halindeki TIR'a çarptı; sürücü hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Seçkin K. (50) yönetimindeki 16 ATE 843 plakalı otomobil, kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 11 ACH 383 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilde yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

