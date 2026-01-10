İnegöl'de Şiddetli Lodos Tehlike Yarattı - Son Dakika
İnegöl'de Şiddetli Lodos Tehlike Yarattı

İnegöl\'de Şiddetli Lodos Tehlike Yarattı
10.01.2026 11:54
Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodos nedeniyle düşen tabela, yürüyen bir vatandaşa son anda çarpmadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan şiddetli lodos, tehlikeli anlara neden oldu. Park Yolu Caddesi'nde kaldırımda yürüyen bir vatandaş, yerinden koparak düşmek üzere olan tabeladan saniyelerle kurtuldu.

Olay, Burhaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir iş yerine ait tabela yerinden koparak düşme tehlikesi yaşattı. O sırada kaldırımda yürüyen bir kişi, tabelanın düşeceğini fark ederek hızla bölgeden uzaklaştı ve muhtemel bir kazadan son anda kurtuldu.

Aynı anlarda lodosun etkisiyle bir çöp kutusunun da sürüklendiği görüldü. Yaşanan tehlikeli anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

