İnegöl'de Tır Yangını: Sünger Yüklü Dorse Yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

İnegöl'de Tır Yangını: Sünger Yüklü Dorse Yandı

İnegöl\'de Tır Yangını: Sünger Yüklü Dorse Yandı
18.01.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki sünger yüklü tırda çıkan yangın, yanındaki dorsede hasara yol açtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki sünger yüklü tır dorsesinde çıkan yangın, bitişiğinde bulunan mobilya yüklü başka bir dorsenin de yanmasına neden oldu. Yangında tır ve dorsesi kullanılamaz hale gelirken, diğer dorsede maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Meydan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 16 BRT 373 plakalı çekiciye bağlı 16 BPA 863 plakalı dorsede yüklü bulunan süngerler henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, hemen yanında park halinde bulunan mobilya yüklü 16 BDD 870 plakalı dorsenin de tutuşmasına neden oldu.

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında elektrik tellerinin de zarar gördüğü, zaman zaman patlamaların yaşandığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda sünger yüklü tır ve dorsesi tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, mobilya yüklü diğer dorsede de maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

İtfaiye, 3-sayfa, İnegöl, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İnegöl'de Tır Yangını: Sünger Yüklü Dorse Yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

14:10
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
13:56
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
13:27
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
13:10
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
11:54
Atlas’ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 14:46:37. #7.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de Tır Yangını: Sünger Yüklü Dorse Yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.