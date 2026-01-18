İnegöl\'de Tır Yangını: Sünger Yüklü Dorse Yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki sünger yüklü tır dorsesinde çıkan yangın, bitişiğinde bulunan mobilya yüklü başka bir dorsenin de yanmasına neden oldu. Yangında tır ve dorsesi kullanılamaz hale gelirken, diğer dorsede maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Meydan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 16 BRT 373 plakalı çekiciye bağlı 16 BPA 863 plakalı dorsede yüklü bulunan süngerler henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, hemen yanında park halinde bulunan mobilya yüklü 16 BDD 870 plakalı dorsenin de tutuşmasına neden oldu.

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında elektrik tellerinin de zarar gördüğü, zaman zaman patlamaların yaşandığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda sünger yüklü tır ve dorsesi tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, mobilya yüklü diğer dorsede de maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA